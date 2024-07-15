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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Палмер о поражении в финале Евро: «Англии хотелось сделать шаг вперед, и мы разочарованы. Испания блистала на протяжении всего турнира» 

Палмер о поражении в финале Евро: «Англии хотелось сделать шаг вперед, и мы разочарованы. Испания блистала на протяжении всего турнира» 

«Испания блистала на протяжении всего турнира – каждый увидел, на что она способна, так что поздравляю.

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