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На балансах банков скопилось замещающих облигаций на 0,4 трлн рублей

На балансах банков скопилось замещающих облигаций на 0,4 трлн рублей

На балансе российских банков на начало 2024 года скопилось замещающих облигаций на 0,4 трлн рублей: это треть от всех локальных бумаг, заместивших в прошлом году евробонды, следует из данных Банка России, приведенных в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2023 года».

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