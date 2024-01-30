На балансах банков скопилось замещающих облигаций на 0,4 трлн рублей

На балансе российских банков на начало 2024 года скопилось замещающих облигаций на 0,4 трлн рублей: это треть от всех локальных бумаг, заместивших в прошлом году евробонды, следует из данных Банка России, приведенных в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2023 года».