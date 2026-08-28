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Зафиксирован рекордный за 13 лет всплеск пиратства у Африканского Рога

Зафиксирован рекордный за 13 лет всплеск пиратства у Африканского Рога

Количество пиратских атак у берегов стран Африканского Рога, в первую очередь у побережья Сомали, достигло рекордных за 13 лет значений, сообщает агентство AFP 27 августа со ссылкой на анализ данных Международной морской организации (IMO).

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