Вячеслав Чепурченко сыграл инвестора, устроившегося на завод ради любви

Сериал «Пора на завод», стартующий на канале ТНТ, рассказывает историю успешного инвестора, который ради любви меняет привычный образ жизни.
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