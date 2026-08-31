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Поварёнок с лучшими рецептами

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Запечённый салат из брокколетти и феты

Запечённый салат из брокколетти и феты

Этот теплый салат из запеченной брокколи, феты и кедровых орехов готовится быстро: его основу составляют слегка подрумяненные соцветия брокколетти, нежный сыр и яркая лимонная заправка.

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