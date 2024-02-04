Стоп-мигрант Одна из существенных угроз от бесконтрольного проникновения мигрантов в Россию состоит в том, что мигрантская молодёжь формирует собственную субкультуру, в которую втягиваются и уроженцы России – особенно представители наций, где доминирует ислам.
Мигрант – не обязательно приезжий. Как люди заражаются мигрантством
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людмила михайлик
Кто завез сюда азиатов пятую колонну на уничтожение России и не борется с ней, теперь ещё африканцев, индусов и т д
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9 час.
Татьяна Бушмелева
Хулиганство не одобряю . Но когда читаю такие статьи где как бы намекается что у нас до приезда мигрантов своего хулиганья не было.... возникают вопросы к авторам " эти люди в адеквате? " Ну понятно что к "пнаехавшим отношение у местных по определению настороженное, и пнаехавшие бывают сильно разные... Но если мы допустили практически легальные опг (диаспоры) которые "берут деньги из воздуха" что бы наших продажных людей без мозга подкупить и устроить свои порядки прижав нас то наверное и у нашего населения случают уроды которые это не пресекают а разращивают до размеров несовместимых с нормальной жизнью... Деньги, кстати, из воздуха не берутся - как правило это криминальные деньги, а криминальные люди с криминальными деньгами это хищники, причём ненасытные. Бороться надо не с мигрантами в принципе (хотя количество критическое временщиков всё-таки надо просчитывать ) но точно криминал (и банды терористов-бармалеев) допускать в больших количествах на свою землю глупо.
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8 час.
Артур Кушхабиев
За подобные вещи наказание должно быть строгим и неотвратимым.
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6 час.
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