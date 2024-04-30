Тренер "Тампы" Купер: голкипер "Флориды" Бобровский обманул судей в матче НХЛ

Главный тренер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер заявил, что российский голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский хитростью повлиял на судей в моменте с незасчитанной шайбой в пятом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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