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МОСИНФОРМ

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Около 50 домов с красными кирпичными карнизами капитально отремонтировали в столице

Около 50 домов с красными кирпичными карнизами капитально отремонтировали в столице

Кирпичные жилые дома занимают заметное место в московской архитектуре середины XX века. Для них характерны сдержанные линии, дополненные декоративными элементами.

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