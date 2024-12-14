Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 707 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    Галичину отдать Польше, а Польшу на правах республики, как Татарию присоединить к России. Румынию просто стереть в пы...Составлен список ...
  • Лидия Санникова
    Вернуть русские земли, разбазаренные после 1917 года...Составлен список ...
  • Лидия Курзаева
    Только недавно все хохлы скакали, плясали, кричали - Маскаляку на гиляку! Даже детей  маленьких учили , как надо убив...Русских — воевать...

США начали исполнять прогноз Путина о судьбе Зеленского

США начали исполнять прогноз Путина о судьбе Зеленского

Владимир Зеленский поссорился не только с будущими властями США, но и с нынешними. Разногласия по вопросу снижения возраста мобилизации стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном, и власти США впервые признали, что действительно хотят отправить украинскую молодежь на фронт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх