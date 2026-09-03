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Газета.ру

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Нардеп Нагорняк: риски для газовой инфраструктуры Украины зимой остаются

Нардеп Нагорняк: риски для газовой инфраструктуры Украины зимой остаются

В украинских газохранилищах сейчас «достаточно газа» для прохождения зимы, однако для потребителей «остаются риски» не столько из-за объема ресурса, сколько из-за возможных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

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