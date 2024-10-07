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Клычков отреагировал на ракетную опасность: «Не должно быть бардака!»

Клычков отреагировал на ракетную опасность: «Не должно быть бардака!»

На Орловщине активно обсуждается первая ракетная опасность, объявленная в регионе 4 октября. Сегодня, 7 октября, на заседании правительства области губернатор прокомментировал готовность служб и ведомств, а также реакцию орловцев на произошедшее.

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