Клычков отреагировал на ракетную опасность: «Не должно быть бардака!»

На Орловщине активно обсуждается первая ракетная опасность, объявленная в регионе 4 октября. Сегодня, 7 октября, на заседании правительства области губернатор прокомментировал готовность служб и ведомств, а также реакцию орловцев на произошедшее.
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