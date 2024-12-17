В Иванове УК оштрафовали на ₽125 тыс. за повреждения отделочного слоя фасада МКД

В ходе проведенного с привлечением специалистов обследования выявлены местные повреждения отделочного слоя фасада, балконных плит цоколя, а также кирпичной кладки в районе входа в нежилое помещение (со стороны дворового фасада) и др.
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