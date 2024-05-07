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Лорей – 4-й защитник-новичок в истории «Бостона» с победным голом в матче плей-офф

Лорей – 4-й защитник-новичок в истории «Бостона» с победным голом в матче плей-офф

23-летний американец набрал 2 (1+1) очка в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Флоридой» (5:1, 1-0) и был признан второй звездой.

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