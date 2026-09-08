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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Баркли о спортивном долголетии современных звезд НБА: «Сейчас стало проще, из игры ушла жесткость»

Член Зала славы Чарльз Баркли заявил, что играть и сохранять спортивное долголетие в современной НБА стало значительно проще, чем в его эпоху в 1980-х и 1990-х годах.

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