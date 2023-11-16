Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

82 подписчика

Борзёнков похвастался самыми продуктивными коровами в Орловской области

Борзёнков похвастался самыми продуктивными коровами в Орловской области

В Орловской области поголовье коров уменьшается, но растёт их продуктивность. Об этом заявил заместитель губернатора в правительстве области по АПК Сергей Борзёнков на профильном комитете облсовета 15 ноября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх