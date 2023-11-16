Борзёнков похвастался самыми продуктивными коровами в Орловской области

В Орловской области поголовье коров уменьшается, но растёт их продуктивность. Об этом заявил заместитель губернатора в правительстве области по АПК Сергей Борзёнков на профильном комитете облсовета 15 ноября.
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