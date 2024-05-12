Депутат Горелкин допустил скорое возвращение TikTok в Россию

Китайская соцсеть сама приостановила работу в России после принятия закона о фейках в 2022 году. В случае возобновления работы соцсеть будет полностью «приземлившейся», ей осталось выполнить одно из трех условий регулятора, отметил парламентарийTikTok может вернуться в Россию.
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