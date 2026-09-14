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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ЦСКА показывает не очень симпатичный футбол, но кто вспомнит об игре, если команда станет чемпионом?» Кузнецов об армейцах

Дмитрий Кузнецов высказался о выступлении ЦСКА в текущем сезоне РПЛ . После 8 туров армейцы с 16 очками занимают в таблице 4-е место.

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