Молодежь составляет четверть жертв интернет-мошенников в России

Молодые россияне в возрасте от 14 до 24 лет по итогам масштабного исследования, проведенного в 2025 году Банком России, составляют около 22% всех пострадавших от действий мошенников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Windows сохрани...
- Единая Россия обн...
- Компания «Катюша»...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым