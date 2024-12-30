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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валентина Шевченко: «В моем чемодане всегда есть капа. Это предмет первой необходимости»

«Если это будет недолгая поездка и я знаю, что не обязательно будет парная работа, то беру перчатки, лапы, резину и капу.

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