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Захарова высмеяла заявление Османи о дискуссии по исключению России из ОБСЕ

Захарова высмеяла заявление Османи о дискуссии по исключению России из ОБСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала заявление министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи о том, что дискуссия об исключении Российской Федерации из ОБСЕ исчерпала себя.

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