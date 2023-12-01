Захарова высмеяла заявление Османи о дискуссии по исключению России из ОБСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала заявление министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи о том, что дискуссия об исключении Российской Федерации из ОБСЕ исчерпала себя.
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