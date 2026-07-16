❕Общественную палату Крыма возглавил ветеран СВО Илья Казаков Новым председателем Общественной палаты Республики Крым избран Илья Казаков — участник специальной военной операции и уроженец Алушты.
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❕Общественную палату Крыма возглавил ветеран СВО Илья Казаков Новым председателем Общественной палаты Республики Крым избран Илья Казаков — участник специальной военной операции и уроженец Алушты.