Премьер Польши Туск отменил меры, сдерживающие цены на топливо

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об отмене мер, сдерживающих цены на топливо. С 1 июля ограничение максимальных цен на бензин и дизельное топливо отменено, а ставка НДС увеличена с 8% до 23%, что привело к удорожанию топлива.