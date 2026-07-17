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Царьград

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Премьер Польши Туск отменил меры, сдерживающие цены на топливо

Премьер Польши Туск отменил меры, сдерживающие цены на топливо

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил об отмене мер, сдерживающих цены на топливо. С 1 июля ограничение максимальных цен на бензин и дизельное топливо отменено, а ставка НДС увеличена с 8% до 23%, что привело к удорожанию топлива.

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