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Новосибирский суд прекратил дело умершего экс-президента "Электроагрегата"

Новосибирский суд прекратил дело умершего экс-президента "Электроагрегата"

В Новосибирске Ленинский районный суд прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего президента совета директоров новосибирского предприятия «Электроагрегат» Александра Одинца в связи с его смертью, говорится в сообщении суда.

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