«Русские уже в Киеве!»: После удара по Северному мосту все ждут, когда Зеленскому придется жевать галстук* Саакашвили «Беспилотный советник пианиста» заявляет, что в столице действует русская разведка, которая наводит «Герани» с ювелирной точностью На фото: последствия удара по Северному мосту в Киеве.