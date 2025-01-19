РЖД отмечают год угольной змеи. Приоритет для Кузбасса и контейнеров: 2025 для угольщиков обещает быть непростым

РЖД готовы вывозить уголь из Кемеровской области, но только в инновационных вагонах. Такое условие выдвинули в монополии, о чём сообщили на совещании губернатора Кузбасса Ильи Середюка с представителями крупных угольных компаний региона, РЖД и операторов.