В Энгельсе в районе местного НПЗ начался сильный пожар. Город продолжает отражать атаку беспилотников.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Энгельсе в районе местного НПЗ начался сильный пожар. Город продолжает отражать атаку беспилотников.
Свежие комментарии