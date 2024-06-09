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Калужские новости

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Дорогу на Яченской набережной в Калуге размыло

Дорогу на Яченской набережной в Калуге размыло

Один из читателей обратил внимание губернатора в его тг-канале на то, что часть дороги на Яченской набережной размыло и там зияет большой провал, приложив соответствующее фотоОдин из читателей обратил внимание губернатора в его тг-канале на то, что часть дороги на Яченской набережной размыло и там зияет большой провал, приложив соответствующее фото.

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