Дорогу на Яченской набережной в Калуге размыло

Один из читателей обратил внимание губернатора в его тг-канале на то, что часть дороги на Яченской набережной размыло и там зияет большой провал, приложив соответствующее фотоОдин из читателей обратил внимание губернатора в его тг-канале на то, что часть дороги на Яченской набережной размыло и там зияет большой провал, приложив соответствующее фото.