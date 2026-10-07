Бывший украинский футболист попал в плен к русским военным в Сумской области

Спортсмена мобилизовали два года назад, после чего он, по собственным словам, "начал чудить".Бывший украинский футболист Егор Азбукин, ранее выступавший за клубы Первой лиги Украины и игравший в Венгрии, оказался в плену у военнослужащих группировки "Север" в Сумской области.
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