Бывший украинский футболист попал в плен к русским военным в Сумской области

Спортсмена мобилизовали два года назад, после чего он, по собственным словам, "начал чудить".Бывший украинский футболист Егор Азбукин, ранее выступавший за клубы Первой лиги Украины и игравший в Венгрии, оказался в плену у военнослужащих группировки "Север" в Сумской области.