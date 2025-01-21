«А люди помнят!»: актер из «Брата-2» ответил Антону Долину на слова, что именно такие фильмы и вырастили одобряющих боевые действия

Кинокритик поделил всех русских на хороших и плохихАктер Александр Дьяченко, сыгравший близнецов Громовых в фильме «Брат-2», оценил высказывание кинокритика Антона Долина (признан иноагентом) о том, что именно популярное кино сделало из жителей РФ «плохих русских», которые выступают за боевые действия.