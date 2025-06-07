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Мигранты назвались "Святой Русью", чтобы нелегально торговать фруктами

Мигранты назвались "Святой Русью", чтобы нелегально торговать фруктами

Русский компас Фото: ТГ-канал "Народ против рынка". Иностранцы сделали православный ребрендинг и развернули торговлю назло жителям русского посёлка.

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Комментарии
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Наталья Волкова
Выборы будут- сами себя и выберут без нас
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14 час.
Добрый Кот
Этому козлу в доме престарелых уже прогулы ставят.
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11 час.
ИИ
Иван Иванов
СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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10 час.
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