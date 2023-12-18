Путин рассказал о культурных инициативах России

Россия выдвинула ряд инициатив в области культуры и рассчитывает на позитивный отклик от коллег, заявил в понедельник президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам заседания совета глав правительств СНГ.
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