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Блогер Стрелец пришла на матч «Динамо»: «Нравится, как клуб относится к женщинам»

Блогер Надежда Стрелец посетила матч московского «Динамо» с «Крыльями Советов» (0:0) в 1-м туре РПЛ и в комментарии для «СЭ» рассказала про ситуацию с директором по коммуникациям ЦСКА Кириллом Брейдо, который попросил ее оставить футбол в покое.

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