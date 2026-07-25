Блогер Стрелец пришла на матч «Динамо»: «Нравится, как клуб относится к женщинам»

Блогер Надежда Стрелец посетила матч московского «Динамо» с «Крыльями Советов» (0:0) в 1-м туре РПЛ и в комментарии для «СЭ» рассказала про ситуацию с директором по коммуникациям ЦСКА Кириллом Брейдо, который попросил ее оставить футбол в покое.