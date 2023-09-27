Огненная свадьба: Пожар на торжестве в Ираке убил свыше сотни гостей

Страшная трагедия произошла во время свадебного гулянья в иракской провинции Найнава.Свадьба должна была стать одним из счастливых событий в жизни молодожёнов, однако в иракской провинции Найнава всё пошло не по плану.
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