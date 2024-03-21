Самая большая армия Древнего мира: какой она была и кому принадлежала

Анд

Такое ощущение что человек писал статью по принципу - "слышал звон, да не знаю где он" 🤦🏼‍♂️ есть официальные источники исторические, записи, есть работы научные на эту тему.. При Иване 3, в момент когда Москва набрала максимум сил, он выставил не менее 200 тысяч воинов, перекрыв все бороды на реке на границе, Тамерлан когда подошёл к границам Московского царства, посмотрел на стоящую армию Ивана 3ого, и сказал фразу, которую запомнили: "мои нукеры, не стенобитное орудие", и развернул армию, а армия у него была очень серьёзная, примерно около 300 тысяч нукеров, про Китай вообще история отдельная, у них был период когда Китай был разделён на пять государств, и бой когда на границе двух государств сошлось 50тысяч воинов шёл по статье" пограничная стычка" их уже и в те времена было дохренища, другой вопрос качества этих войск🤷🏻‍♂️ позже в средние века гарнизон в 10тыс копий разгонялся тремя сотнямми самураев быстро и без больших потерь для самураев (те высаживались пограбить Китай), далее в той же Японии по окончанию эпохи воюющих провинций чуть ли не 20% населения страны это были самураи, и большую часть этих отморозков император и сегун отправили воевать подальше от страны, завоёвывать несчастную Корею, а сколько на тот момент было население Японии? Посмотрите да посчитайте, далее Индия, эта страна долго была в феодализме, только раджи выставляли не вшивые 3-5 воинов, а десятки тысяч, и армия в условные 100тыс воинов считалась среднестатистической, тот же Александр Макидонский сумев победить лишь одного раджу, не рискнул идти дальше - там были и более сильные раджи и их многочисленные армии.. Индия была уже тогда весьма плотно заселена, Про боевые характеристики спартанцев автор явно не в курсе - те 8000тысяч что вышли из Спарты против армии Ксеркса с союзниками из других полисов это бойня для персов и без союзников спарты, их бы вырезали как бранов спартанецы, 80тысячная армия это 1 к 10, что при боевых характеристиках спартанцев - курам на смех, так что там явно существенно больше было персов, что б понимали что такое спртанец- это выведенная порода людей за столетия отбора, их вывели как выводят бойцовых собак (сравните боевые характеристики какого нибудь бультерьера, бульдога и ретривера) так и тут вывели спартанцев, они были в массе сильнее, среднестатистический спартанец был гораздо сильнее и выносливее обычного грека, даже тренированного, обычного человека перехавшая боевая колесница в 2т весом раздавит, эти же вставали и дальше вели бой как ни в чем не бывало, далее вооружение-нечто подобное появилось только в средних веках, спартанец были закованны в доспехи из чёрной бронзы с ног до головы представляя из себя панцерную пехоту (не эта хрень из фильма, с голым пузом они не воевали) чёрная бронза по характеристикам не уступает стали, спартанец в таком вооружении догонял всадника на лошади, такими пехотинцами после ни одна армия не могла похвастаться, за исключением что разве зулусов, но те не были вооружены так тяжело и качественно. И что б реально создать проблемы для армии Спарты что б те "быки" не признающии дипломатии согласились на союз с соседями, армия пришедшая к грекам должна была быть реально многочисленная и напрячь да же их, думаю не меньше 200 - 250 тысяч персов, со спартанцами да же Александр великий не стал связываться и их завоёвывать, потому что знал - вся его армия там и поляжет без особой пользы, это армия которая тогда нагнула до хрена государств с более многочисленными армиями