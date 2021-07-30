Закон и Порядок

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«Инфляция для бедных» превысила 30%!

«Инфляция для бедных» превысила 30%!

Влад Серов За что ценю информационные помойки - за умение набрасывать. Вот и Мост в Крым не построили, хотя они об этом писали, и Россия развалилась после Обамы, хотя они об этом писали, вот - Россия сегодня гибнет особенно сильно, а толку ноль.

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Александр Рожков
Наши пропагандоны не дремлють, дарагия таварЫщчи. Они зорко слидят за вашими мОзгами. За новое мышление, дарагия таварыщчи!

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