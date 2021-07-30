«Инфляция для бедных» превысила 30%!

Влад Серов За что ценю информационные помойки - за умение набрасывать. Вот и Мост в Крым не построили, хотя они об этом писали, и Россия развалилась после Обамы, хотя они об этом писали, вот - Россия сегодня гибнет особенно сильно, а толку ноль.