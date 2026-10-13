Судзиловская — о забавных просьбах ее мужа и реакции Баскова: «Отказа никогда не было!»

Крутой, Николаев, Буйнов и Цискаридзе приехали к Баскову на юбилей в шоу «Ну-ка, все вместе!». Натали, Николай Цискаридзе, Игорь Крутой, Николай Басков, Олеся Судзиловская, Игорь Николаев и Зара пресс-служба "Россия-1"16 октября в 21:30 на телеканале «Россия» — специальный выпуск народного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», посвященный юбилею бессменного ведущего проекта Николая Баскова, который отмечает в этом году 50-летие.
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