🇺🇦🇺🇸Подбитый и брошенный где-то в зоне проведения СВО украинский бронетранспортер M113, американского производства💥 #ВСУ #ЗСУ #М113 #БТР #СВО.
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🇺🇦🇺🇸Подбитый и брошенный где-то в зоне проведения СВО украинский бронетранспортер M113, американского производства💥 #ВСУ #ЗСУ #М113 #БТР #СВО.
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