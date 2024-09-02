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Военные новости ★ сводки СВО

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    всепропало!Американский иссл...

🇺🇦🇺🇸Подбитый и брошенный где-то в зоне проведения СВО украинский бронетранспортер M113, американского производства💥 #ВСУ #ЗСУ #М113 #БТР #СВО.

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