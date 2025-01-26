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Жителя Твери признали виновным в пособничестве террористам, напавшим на «Крокус»

Жителя Твери признали виновным в пособничестве террористам, напавшим на «Крокус»

Московский районный суд Твери признал виновным по 14 эпизодам Салохиддина Ашурова, фиктивно зарегистрировавшего у себя братьев Аминчона и Диловара Исломовых (оба внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), которые проходят по делу о теракте в подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холле».

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