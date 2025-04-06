Самое слабое звено. Минэнерго не оправдывает ожиданий экспортёров угля, сваливая ответственность на РЖД и Минфин

По мере осложнения ситуации у экспортёров (здесь и падение мировой цены за тонну твёрдого топлива, и снижение спроса со стороны ключевых его покупателей), профильное ведомство добытчиков Минэнерго озвучивает всё больше идей, как же отрасль спасать.