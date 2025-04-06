Самое слабое звено. Минэнерго не оправдывает ожиданий экспортёров угля, сваливая ответственность на РЖД и Минфин

По мере осложнения ситуации у экспортёров (здесь и падение мировой цены за тонну твёрдого топлива, и снижение спроса со стороны ключевых его покупателей), профильное ведомство добытчиков Минэнерго озвучивает всё больше идей, как же отрасль спасать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии