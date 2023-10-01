Спикер ВС Украины Игнат: сбивать российские дроны «Герань-2» стало еще сложнее

Samarium Хохлы, капут, как говорят ваши " друзья" в германии....

Silver Kont А чего с ними цацкаться - плесень должна быть уничтожена, чтобы потом не было возрождения бандеровщины, и никаких амнистий и помилований.... Бандеровских выблядков при оказании сопротивления уничтожать полностью, не взирая на пол и возраст!