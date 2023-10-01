Сбивать российские дроны «Герань-2» стало еще сложнее. На это, как пишет Telegram-канал «RT на русском», указал Юрий Игнат, пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины.
Спикер ВС Украины Игнат: сбивать российские дроны «Герань-2» стало еще сложнее
Комментарии
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Samarium
Хохлы, капут, как говорят ваши " друзья" в германии....
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1 д.
Silver Kont
А чего с ними цацкаться - плесень должна быть уничтожена, чтобы потом не было возрождения бандеровщины, и никаких амнистий и помилований.... Бандеровских выблядков при оказании сопротивления уничтожать полностью, не взирая на пол и возраст!
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1 д.
Юрий Золотарев
Да-а, Игнат! Херровы ваши дела!! Но - то ли ещё будет! Вы, бандеросвволочи, заслужили себе ПОЛНОЕ уничтожение - чтоб НЕ ВОНЯЛО вами на просторах нашей Планеты!
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5 час.
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