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Сотрудник СБУ в Запорожье расстрелял двух мирных жителей

Сотрудник СБУ в Запорожье расстрелял двух мирных жителей

Двух местных жителей в Запорожье расстрелял из табельного оружия пьяный сотрудник Службы безопасности Украины Александр Мажара, 3 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.

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