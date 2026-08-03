Сотрудник СБУ в Запорожье расстрелял двух мирных жителей

Двух местных жителей в Запорожье расстрелял из табельного оружия пьяный сотрудник Службы безопасности Украины Александр Мажара, 3 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии