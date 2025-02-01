ЕС отменяет лимит цен на газ: что это значит?

31 января истек срок действия ограничений на максимальные цены на газ в ЕС.В ЕС лимиты стоимости газа вступали в силу, если их стоимость превышала 180 евро за мегаватт-час, однако с начала энергетического кризиса 2022 года такого уровня Европа больше не достигала.
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