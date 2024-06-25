Адвокат Успенской дала комментарий о скандале из-за компромата на Киркорова

Елена Сенина рассказала, почему певица требует компенсацию за интервью. Любовь Успенская кадр YouTubeНесколько дней назад в СМИ попала информация о том, что Любовь Успенская дала новое интервью о своей ссоре с Филиппом Киркоровым.
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