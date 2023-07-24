Театр абсурда

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Польша захватила деньги на счетах посольства РФ – и потеряла в 50 раз больше

Польша захватила деньги на счетах посольства РФ – и потеряла в 50 раз больше

Весной этого года прокуратуры Польши изъяла более миллиона евро со счетов посольства РФ в Варшаве. В ответ российские власти заблокировали счета посольства Польши в Москве, но там практически ничего не было.

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Комментарии
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TG
Tamara Goncharuk
Польша изъяла наши деньги, а мы лишь заблокировали? А почему сразу же не изъяли?
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12 час.
VG
Vasily Golov
России талдычит о каких то Конвенциях.Читайте исключения из Правил ВТО и Конвенций.ВСУ атакует Москву в 3-ий раз.Россия шлет ноты,вместо БПЛА по Киеву.Это война,а спецоперация.
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12 час.
Nikolia Vovchenko
Ну,надо же....Автор,а ведь ключевое слово в этом кроссворде банк,который только называется &quot;банк России&quot; а на самом деле...работает на пиндосов
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10 час.

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