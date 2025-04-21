Глава СК РФ взялся за ситуацию с разрушением объекта культурного наследия во Владивостоке

Глава СК России Александр Бастрыкин проконтролирует проверку по обращению о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на информационный центр СК России.
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