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Свежие комментарии

  • Алексей
    Да тут одни "описки"🥴 Достали уже.Прежде чем выложить,проверь.Это не сложно.Но видимо лень.10 стыдных вопрос...
  • alik3456 Джексон
    Ему стыдно было писать про ЭТО.10 стыдных вопрос...
  • Светлана Рыбчинская
    Автору спасибо!10 стыдных вопрос...

10 стыдных вопросов о лекарствах: отвечает провизор

10 стыдных вопросов о лекарствах: отвечает провизор

Мы собрали то, о чём вы так хотели узнать, но стеснялись спросить. Сегодня мы поговорили с кандидатом фармацевтических наук, провизором Викторией Буевой.

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Комментарии
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Светлана Рыбчинская
Автору спасибо!
Ответить
4 час.
alik3456 Джексон
Ему стыдно было писать про ЭТО.
Ответить
1 час.
А
Алексей
Да тут одни &quot;описки&quot;🥴 Достали уже.Прежде чем выложить,проверь.Это не сложно.Но видимо лень.
Ответить
54 мин.

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