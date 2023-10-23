Мы собрали то, о чём вы так хотели узнать, но стеснялись спросить. Сегодня мы поговорили с кандидатом фармацевтических наук, провизором Викторией Буевой.
10 стыдных вопросов о лекарствах: отвечает провизор
Комментарии
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Светлана Рыбчинская
Автору спасибо!
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4 час.
alik3456 Джексон
Ему стыдно было писать про ЭТО.
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1 час.
А
Алексей
Да тут одни "описки"🥴 Достали уже.Прежде чем выложить,проверь.Это не сложно.Но видимо лень.
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54 мин.
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