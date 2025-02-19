Риелтор о грядущем скачке цен на ИЖС: «Мало кто торопится с продажей»

Квоты на сельскую ипотеку появятся не раньше весны, говорят риелторы. На фоне высокой ключевой ставки и отсутствия других предложений по льготам, а также «не сезон» цены на загородную недвижимость снизились.
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