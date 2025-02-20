Politico заявила о готовности Зеленского пожертвовать Украиной ради власти

Бывший украинский министр, пожелавший остаться анонимным, 19 февраля заявил изданию Politico, что президент Украины Владимир Зеленский сделает всё ради сохранения власти, в том числе ухудшит позиции Киева на переговорах.
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