На трассе М7 в Татарстане построили четыре моста

В Татарстане на участках трассы М7, где идет реконструкция, построили четыре моста. Искусственные сооружения появились через реки Шильнебашка в Тукаевском районе, Ашпалинка, Мензеля и Дарьянка в Мензелинском районе, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».