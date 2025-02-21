На трассе М7 в Татарстане построили четыре моста

В Татарстане на участках трассы М7, где идет реконструкция, построили четыре моста. Искусственные сооружения появились через реки Шильнебашка в Тукаевском районе, Ашпалинка, Мензеля и Дарьянка в Мензелинском районе, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
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