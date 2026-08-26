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ФАС возбудила уголовное дело против сети АЗС "Трасса" из-за цен на топливо

ФАС возбудила уголовное дело против сети АЗС "Трасса" из-за цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Московской области возбудила в отношении крупной независимой сети автозаправочных станций Москвы и Подмосковья, «Трасса», владельцем которой является ПАО «ЕвроТранс», в связи с нарушением антимонопольного законодательства.

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